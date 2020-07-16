Верховна Рада України 16 липня призначила Кирила Шевченка новим головою Національного банку. У цей же день у вільному доступі з'явилася його електронна декларація.

Усі статки й майно Кирила Шевченка в його декларації доступні на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції.

До слова Рада призначила Кирила Шевченка головою Нацбанку

Нерухомість нового голови НБУ

На Кирила Шевченка разом з дружиною Юліює зареєстрована велики квартира в Києві площею в 304 квадратні метри. Її вартість на час набуття у 2015 році становила 3,5 мільйона гривень.

Також вони мають право на користування ще однією меншою квартирою в столиці на 72 квадрати й будинком на 280 квадратних метрів. Крім того, є ще три земельні ділянки:

у Забір'ї Київської області – 2,5 тисячі квадратних метрів;

також у Забір'ї – 308 квадратних метрів;

у Феодосії, що в АР Крим – 1,2 тисячі квадратних метрів.

Рухоме майно подружжя Шевченків

Подружжя Шевченків користується одразу трьома автівками, але перша з них належить їм:

Peugeot Partner 2016 року випуску – вартість від 9 тисяч доларів (близько 240 тисяч гривень);

Mercedez-Benz G500 2012 року – вартість від 50 тисяч доларів (близько 1 мільйона 350 тисяч гривень);

Land Rover Range Rover 2013 року – вартість від 45 тисяч доларів (близько 1 мільйона 200 тисяч гривень).

Останні дві автівки зареєстровані на Шевченко Катерину Юріївну. Враховуючи спільне прізвище, вона може бути родичкою подружжя.

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Крім того, Кирило Шевченко має право на користування спортивним катером Super Air Nautique G23 2013 року. В інтернеті ціна такого становить щонайменше 90 тисяч доларів.

Доходи подружжя

За 2019 рік Кирило і Юлія Шевченки задекларували майже 29 мільйонів гривень доходів. При цьому Юлія Тимошенко декларує дохід лише на суму 89 тисяч гривень.

Понад 13 мільйонів 300 тисяч Шевченко заробив за продаж нерухомого майна. Ще понад 14 мільйонів 500 тисяч гривень – зарплата за роботу в "Укргазбанку.

Заощадження

Що цікаво, заощадження Кирила Тимошенка ледь не в 5 разів менші, ніж дохід за минулий рік. Втім, куди він за рік потратив понад 23 мільйона гривень – в декларації не вказано.

Заощадження Шевченків: