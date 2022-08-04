Китай запустив 11 балістичних ракет у напрямку Тайваню: у мережі з'явилися відео

Ситуація між Китаєм і Тайванем продовжує загострюватися. КНР запустила 11 балістичних ракет у води поблизу Тайваню.

На Тайвані заявили про загрозу національній безпеці

Про запуск 11 балістичних ракет типу Dongfeng ракет інформує Міністерство оборони Тайваню. Ракети були запущені у води поблизу північного, південного та східного узбережжя Тайваню.

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Повідомляється, що запуски ракет відбулися о 14:00 за місцевим часом і тривали близько двох годин.

Міністерство закордонних справ Тайваню заявило, що ці дії Китаю загрожували національній безпеці острова та спричинили напруженість у регіоні.

У МЗС Тайваню закликали міжнародну спільноту засудити китайську військову загрозу.

Офіційне інформаційне агентство Китаю Xinhua заявило, що навчання були спільними операціями, зосередженими на "блокуванні, нападі на морські цілі, ударах по наземних цілях і контролі повітряного простору".

У китайських соцмережах опубліковано відео, на якому показано запуск ракети в напрямку Тайванської протоки. Користувачі соцмереж пишуть, що запуск ракет був знятий з острова Пінтан.

Запуск ракет Китаєм: відео