Китай запустил 11 крылатых ракет в направлении Тайваня: в сети появились видео

Ситуация между Китаем и Тайванем продолжает обостряться. КНР запустила 11 крылатых ракет в воду вблизи Тайваня.

На Тайване заявили об угрозе национальной безопасности

О запуске 11 баллистических ракет типа Dongfeng сообщает Министерство обороны Тайваня. Ракеты были запущены в воду вблизи северного, южного и восточного побережья Тайваня.

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Сообщается, что запуски ракет произошли в 14:00 по местному времени и продолжались около двух часов.

Министерство иностранных дел Тайваня заявило, что эти действия Китая угрожали национальной безопасности острова и повлекли за собой напряженность в регионе.

В МИДе Тайваня призвали международное сообщество осудить китайскую военную угрозу.

Официальное информационное агентство Китая Xinhua заявило, что учения были совместными операциями, сосредоточенными на "блокировке, нападении на морские цели, ударах по наземным целям и контроле воздушного пространства".

В китайских соцсетях опубликовано видео, на котором показан запуск ракеты в направлении Тайваньского пролива. Пользователи соцсетей пишут, что запуск ракет был снят с острова Пинтан.

Запуск ракет Китаем: видео

Что известно о напряжении между Китаем и Тайванем

Напряжение между Китаем и Тайванем имеет исторический подтекст, поскольку КНР хочет вернуть в свой состав остров. 22 июля Министерство обороны Японии заявило о чрезвычайно высокой угрозе нападения Китая на Тайвань.

Ситуация стала более напряженной из-за визита на Тайвань спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси. Это был первый за 25 лет визит высокопоставленного чиновника США в Тайвань, хотя Америка не признает суверенитет острова.

По прибытии на Тайвань спикера Нэнси Пелоси, Китай объявил о военных учениях вокруг острова. Также Пекин закрыл воздушное пространство вблизи Тайваня.

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