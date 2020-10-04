У Києві триває акція під будівлею Посольства Білорусі в Україні. Люди зібрались, аби закликати білоруського посла Ігоря Сокола піти з посади.

Підтримати акцію прийшли декілька десятків осіб, повідомляє "Укрінформ".

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Акція розпочалась на Майдані Незалежності. Пізніше учасники пройшли ходою до будівлі посольства.



Люди пройшли ходою до будівлі посольства / Фото Укрінформ

Чому люди вимагають відставки Сокола

Організатори акції зазначили, що нібито Ігор Сокол має сумніви щодо того, чи залишатися йому на своїй посади. Такі чутки з'явились нещодавно. Люди вирішили показати, що підтримують посла і закликають його піти у відставку.

Організатори пояснили, що якщо посол залишається на посаді і не висловлює відкрито свою позицію стосовно подій в Білорусі – у такий спосіб він "мовчки підтримує режим Лукашенка, який використовує проти своїх громадян катування та насильство".



Протест біля будівлі посольства / Фото Укрінформ



Акція відбулась у Києві / Фото Укрінформ

► Люди підтримують протестувальників

Учасники акції заявили, що підтримують протестувальників у Білорусі – вони проти жорстоких затримань силовиками. Люди вимагають, аби політв'язнів звільнили та провели нові президентські вибори у Білорусі.



На акцію прийшли десятки людей / Фото Укрінформ

Що відбувається у Білорусі: коротко