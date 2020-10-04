У Києві вимагають, аби посол Білорусі пішов у відставку: фото
У Києві триває акція під будівлею Посольства Білорусі в Україні. Люди зібрались, аби закликати білоруського посла Ігоря Сокола піти з посади.
Підтримати акцію прийшли декілька десятків осіб, повідомляє "Укрінформ".
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Акція розпочалась на Майдані Незалежності. Пізніше учасники пройшли ходою до будівлі посольства.
Люди пройшли ходою до будівлі посольства / Фото Укрінформ
Чому люди вимагають відставки Сокола
Організатори акції зазначили, що нібито Ігор Сокол має сумніви щодо того, чи залишатися йому на своїй посади. Такі чутки з'явились нещодавно. Люди вирішили показати, що підтримують посла і закликають його піти у відставку.
Організатори пояснили, що якщо посол залишається на посаді і не висловлює відкрито свою позицію стосовно подій в Білорусі – у такий спосіб він "мовчки підтримує режим Лукашенка, який використовує проти своїх громадян катування та насильство".
Протест біля будівлі посольства / Фото Укрінформ
Акція відбулась у Києві / Фото Укрінформ
► Люди підтримують протестувальників
Учасники акції заявили, що підтримують протестувальників у Білорусі – вони проти жорстоких затримань силовиками. Люди вимагають, аби політв'язнів звільнили та провели нові президентські вибори у Білорусі.
На акцію прийшли десятки людей / Фото Укрінформ
Що відбувається у Білорусі: коротко
- 9 серпня 2020 року в Білорусі відбулися вибори президента, на яких нібито переміг Олександр Лукашенко. Виборці обурились, вважаючи, що вибори були сфальсифіковані. Через це люди вийшли на мирні протести.
- Силовики влаштували жорсткий розгін мітингарів. Людей били, застосовували проти них зброю та затримували. Тисячі людей опинилися в СІЗО, сотні – в лікарнях із травмами. Зафіксували й не одну жертву.
- Варто зазначити, що у Кремлі Лукашенка підтримують. Президент Білорусі раніше заявляв, що домовився з Путіним спільно реагувати у разі загострення ситуації в країні.
- Окрім того, військові Білорусі та РФ раніше домовилися залучити спільні війська при загрозі із Заходу. Також Росія підготувала силовиків на його прохання на випадок загострення ситуації.
- Крім того, Кремль раніше надсилав своїх пропагандистів на допомогу провладним ЗМІ в Білорусі, оскільки чимало журналістів звільнились через цензуру.