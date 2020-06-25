Побої від хрещеного: у Києві чоловік жорстоко побив 6-річного хлопчика – фото +18
У Києві чоловік у нетверезому стані побив 6-річного похресника. Свідки події, серед яких і мати дитини, покривали нелюда і казали, що дитина випала з вікна.
Хлопчика госпіталізували непритомним
До поліції надійшло звернення в ніч проти 25 червня, що з вікна багатоповерхівки на вулиці Шолом-Алейхема випала дитина. Про це інформує пресслужба Нацполіції у Києві.
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6-річного хлопчика госпіталізували у непритомному стані. Наразі його стан оцінюють як важкий.
Родичі, аби приховати сліди злочину, навмисно ввели в оману лікарів, повідомивши їм про те, що дитина, начебто, випала з вікна. Хлопчику тілесні ушкодження завдав його хрещений батько, який у компанії ще кількох чоловіків та матері потерпілого вживав алкогольні напої у квартирі,
– розповів начальник слідчого відділу Деснянського управління поліції Станіслав Сєрєбряк.
Правоохоронці знайшли в одній з кімнат сліди крові. Врешті один з учасників пиятики зізнався, що хрещений зайшов до кімнати дитини, а виніс похресника вже побитим та непритомним.
Чоловіку інкримінують замах на вбивство
38-річного уродженця Волині затримали. Йому інкримінують замах на вбивство. Покарання за це передбачає до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.
Питання у правоохоронців є й до матері дитини. 41-річна киянка виховує ще одного – 9-річного сина. Жінку неодноразово притягували до відповідальності за те, що недбало виконувала батьківські обов'язки. Дітей тимчасово вилучили.