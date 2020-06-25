У Києві чоловік у нетверезому стані побив 6-річного похресника. Свідки події, серед яких і мати дитини, покривали нелюда і казали, що дитина випала з вікна.

Хлопчика госпіталізували непритомним

До поліції надійшло звернення в ніч проти 25 червня, що з вікна багатоповерхівки на вулиці Шолом-Алейхема випала дитина. Про це інформує пресслужба Нацполіції у Києві.

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6-річного хлопчика госпіталізували у непритомному стані. Наразі його стан оцінюють як важкий.

Родичі, аби приховати сліди злочину, навмисно ввели в оману лікарів, повідомивши їм про те, що дитина, начебто, випала з вікна. Хлопчику тілесні ушкодження завдав його хрещений батько, який у компанії ще кількох чоловіків та матері потерпілого вживав алкогольні напої у квартирі,

– розповів начальник слідчого відділу Деснянського управління поліції Станіслав Сєрєбряк.

Правоохоронці знайшли в одній з кімнат сліди крові. Врешті один з учасників пиятики зізнався, що хрещений зайшов до кімнати дитини, а виніс похресника вже побитим та непритомним.

Чоловіку інкримінують замах на вбивство

38-річного уродженця Волині затримали. Йому інкримінують замах на вбивство. Покарання за це передбачає до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.

Питання у правоохоронців є й до матері дитини. 41-річна киянка виховує ще одного – 9-річного сина. Жінку неодноразово притягували до відповідальності за те, що недбало виконувала батьківські обов'язки. Дітей тимчасово вилучили.



Чоловіку інкримінують замах на вбивство / Фото Нацполіції Чоловіку інкримінують замах на вбивство / Фото Нацполіції



У квартирі відбувалась пиятика / Фото Нацполіції У квартирі відбувалась пиятика / Фото Нацполіції