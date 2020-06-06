У Києві на Оболонській набережній дівчинку привалило горою піску. Дитина дві хвилини була під завалом, але її вдалося врятувати.

Про нещасний випадок у Києві написала журналістка Дар’я Вершиленко на своїй сторінці в фейсбук.

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За її словами, діти рили траншею у піску, коли в один момент дівчинка провалилася в яму та її завалило піском.

Врятувати дитину вдалося завдяки трьом чоловікам, які одразу кинулися її викопувати. Коли її дістали, вона була синя. Журналістка називає цей випадок чудом.

Після цього дівчинку забрала швидка, адже вона дві хвилини пробула під горою піску.