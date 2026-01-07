Укр Рус
24 Канал Новини України У Києві обірвався ліфт з пасажиром на 30-му поверсі бізнес-центру
7 січня, 21:44
2

Небезпечний інцидент: у Києві з 30 поверху обірвався ліфт з пасажиром всередині

Дар'я Смородська
Основні тези
  • У бізнес-центрі Gulliver в Києві обірвався ліфт з пасажиром, пролетівши п'ять поверхів вниз.
  • Поліціянти перевіряють обставини інциденту.

В одному з бізнес-центрів Києва несподівано трапився страшний інцидент. В мережі повідомили, що там з висоти впав ліфт, у якому перебувала людина.

Про це пише 24 Канал з посиланням на столичні телеграм-спільноти.

Дивіться також Київ перетворився на ковзанку: комунальники ліквідують наслідки негоди 

Що відомо про падіння ліфта в Gulliver?

Як повідомили очевидці, вдень 7 січня з 30 поверху бізнес-центру Gulliver впав ліфт. Він обірвався та пролетів п'ять поверхів униз та зупинився.

На жаль, через інцидент постраждала людина. Чоловік, який перебував у ліфті під час падіння, травмував спину. Лікарі приїхали на виклик і швидко надали йому допомогу.

Речниця поліції Києва Ганна Страшок, розповіла в коментарі ТСН, що після падіння ліфта в Gulliver поїхала їхня група. Поліціянти перевірили обставини інциденту. Наразі про причини обриву ліфта не повідомлялося.

Надзвичайні події у Києві: останні новини

  • 7 січня у Києві тролейбус застряг просто в провалі дороги. Через аварію на вулиці Софіївській зранку були обмеження руху транспорту. Спеціальні служби проводили на місці протиаварійні роботи.

  • Крім того, серйозна ДТП сталася на вулиці Дніпроводській. Рух транспорту там був обмежений через зіткнення 13 автомобілів. Про постраждалих не повідомлялося, а причиною пригоди могла стати ожеледиця.

  • На початку січня у Києві 16-річна дівчинка впала в яму на місці аварії тепломережі. Вона деякий час провела в окропі, через що отримала опіки на 73% тіла.