Небезпечний інцидент: у Києві з 30 поверху обірвався ліфт з пасажиром всередині

В одному з бізнес-центрів Києва несподівано трапився страшний інцидент. В мережі повідомили, що там з висоти впав ліфт, у якому перебувала людина.

Про це пише 24 Канал з посиланням на столичні телеграм-спільноти.

Що відомо про падіння ліфта в Gulliver?

Як повідомили очевидці, вдень 7 січня з 30 поверху бізнес-центру Gulliver впав ліфт. Він обірвався та пролетів п'ять поверхів униз та зупинився.

На жаль, через інцидент постраждала людина. Чоловік, який перебував у ліфті під час падіння, травмував спину. Лікарі приїхали на виклик і швидко надали йому допомогу.

Речниця поліції Києва Ганна Страшок, розповіла в коментарі ТСН, що після падіння ліфта в Gulliver поїхала їхня група. Поліціянти перевірили обставини інциденту. Наразі про причини обриву ліфта не повідомлялося.

