Небезпечний інцидент: у Києві з 30 поверху обірвався ліфт з пасажиром всередині
- У бізнес-центрі Gulliver в Києві обірвався ліфт з пасажиром, пролетівши п'ять поверхів вниз.
- Поліціянти перевіряють обставини інциденту.
В одному з бізнес-центрів Києва несподівано трапився страшний інцидент. В мережі повідомили, що там з висоти впав ліфт, у якому перебувала людина.
Про це пише 24 Канал з посиланням на столичні телеграм-спільноти.
Дивіться також Київ перетворився на ковзанку: комунальники ліквідують наслідки негоди
Що відомо про падіння ліфта в Gulliver?
Як повідомили очевидці, вдень 7 січня з 30 поверху бізнес-центру Gulliver впав ліфт. Він обірвався та пролетів п'ять поверхів униз та зупинився.
На жаль, через інцидент постраждала людина. Чоловік, який перебував у ліфті під час падіння, травмував спину. Лікарі приїхали на виклик і швидко надали йому допомогу.
Речниця поліції Києва Ганна Страшок, розповіла в коментарі ТСН, що після падіння ліфта в Gulliver поїхала їхня група. Поліціянти перевірили обставини інциденту. Наразі про причини обриву ліфта не повідомлялося.
Надзвичайні події у Києві: останні новини
7 січня у Києві тролейбус застряг просто в провалі дороги. Через аварію на вулиці Софіївській зранку були обмеження руху транспорту. Спеціальні служби проводили на місці протиаварійні роботи.
Крім того, серйозна ДТП сталася на вулиці Дніпроводській. Рух транспорту там був обмежений через зіткнення 13 автомобілів. Про постраждалих не повідомлялося, а причиною пригоди могла стати ожеледиця.
На початку січня у Києві 16-річна дівчинка впала в яму на місці аварії тепломережі. Вона деякий час провела в окропі, через що отримала опіки на 73% тіла.