Нічні порушники карантину: в Києві оштрафували розважальні заклади
У Києві мобільні групи контролю за дотриманням карантину вночі провели рейди розважальними закладами. До адміністративної відповідальності притягнули 17 порушників, ще 2 – загрожує кримінальна.
Кого покарали за порушення карантину
Загалом у столиці перевірили 27 закладів. Про це інформує пресслужба КМДА.
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Окрім 17 адміністративних протоколів, щодо 2 закладів відкриті кримінальні провадження – за порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням.
Також станом на 19 червня перевірили:
- 1020 закладів громадського харчування;
- 900 продовольчих магазинів;
- 446 об'єктів непродовольчої групи, зокрема – салонів краси.
Найпоширеніші порушення:
- відсутність засобів індивідуального захисту;
- відсутність 5-денного запасу засобів індивідуального захисту;
- не проводиться контроль термометрії працівників;
- недостатня кількість дезінфекційних засобів;
- незахищеність продуктів харчування;
- відсутність захисних екранів;
- проведення обслуговування відвідувачів у закритих залах кафе, а не на літніх майданчиках тощо.
За результатами перевірок складено 375 адмінпротоколів.
Кличко не виключає посилення карантину
Зазначимо, що раніше мер Києва Віталій Кличко заявив, що не виключає, що карантин у столиці можуть посилити. Якщо показник хворих на коронавірус становитиме 24 на 100 тисяч населення, то ймовірне повернення до жорстких обмежень, – зазначив міський голова.
В Україні посилять перевірки закладів
В Україні 22 червня стартує посилена перевірка закладів громадського харчування і транспорту на дотримання карантинних обмежень.
За що штрафуватимуть українців:
- За відсутність захисної маски у громадських місцях – штраф 17 000 гривень.
- Власників закладів, які не дотримуються карантинних правил, каратимуть штрафами від 170 000 до 340 000 гривень.
Умови, за яких можуть посилити карантин / Інфографіка 24 каналу