У Києві мобільні групи контролю за дотриманням карантину вночі провели рейди розважальними закладами. До адміністративної відповідальності притягнули 17 порушників, ще 2 – загрожує кримінальна.

Кого покарали за порушення карантину

Загалом у столиці перевірили 27 закладів. Про це інформує пресслужба КМДА.

До теми Карантин в Україні: посилять перевірку ресторанів і транспорту

Окрім 17 адміністративних протоколів, щодо 2 закладів відкриті кримінальні провадження – за порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням.

Також станом на 19 червня перевірили:

1020 закладів громадського харчування;

900 продовольчих магазинів;

446 об'єктів непродовольчої групи, зокрема – салонів краси.

Найпоширеніші порушення:

відсутність засобів індивідуального захисту;

відсутність 5-денного запасу засобів індивідуального захисту;

не проводиться контроль термометрії працівників;

недостатня кількість дезінфекційних засобів;

незахищеність продуктів харчування;

відсутність захисних екранів;

проведення обслуговування відвідувачів у закритих залах кафе, а не на літніх майданчиках тощо.

За результатами перевірок складено 375 адмінпротоколів.

Зверніть увагу! Мобільні групи, які контролюють дотримання карантинних обмежень, працюють у 10 районах Києва з 14 травня. До їхнього складу входять працівники "Держспоживслужби", райдержадміністрацій, "Київблагоустрою" та "Муніципальної охорони".

Кличко не виключає посилення карантину

Зазначимо, що раніше мер Києва Віталій Кличко заявив, що не виключає, що карантин у столиці можуть посилити. Якщо показник хворих на коронавірус становитиме 24 на 100 тисяч населення, то ймовірне повернення до жорстких обмежень, – зазначив міський голова.

В Україні посилять перевірки закладів

В Україні 22 червня стартує посилена перевірка закладів громадського харчування і транспорту на дотримання карантинних обмежень.

За що штрафуватимуть українців:

За відсутність захисної маски у громадських місцях – штраф 17 000 гривень.

Власників закладів, які не дотримуються карантинних правил, каратимуть штрафами від 170 000 до 340 000 гривень.



Умови, за яких можуть посилити карантин / Інфографіка 24 каналу