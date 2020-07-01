Міська влада Києва вирішила посилити карантин. Мова йде про роботу розважальних закладів. Все через епідеміологічну ситуацію в столиці.

Про посилення карантину в Києві заявив міський голова Віталій Кличко під час брифінгу, повідомляє 24 канал. До слова У Києві перенесли впровадження єдиного е-квитка Нові обмеження в Києві Обмежено час роботи закладів громадського харчування та розважальних закладів (в тому числі, кінотеатрів) – до 22.00; Обмежено також проведення масових заходів культурного, розважального, спортивного, рекламного характеру – з 22.00. "Обмеження – вимушені і спрямовані на стримування розповсюдження хвороби. І місто виконуватиме таке рішення уряду", – відзначив Віталій Кличко. Коронавірус в Києві: коротко Станом на 1 липня в Києві вже 5138 підтверджених випадків захворювання на COVID-19. За попередню добу – 101 новий випадок, в тому числі 7 медиків.

В лікарнях столиці сьогодні перебувають 274 хворих на коронавірус. В тому числі, 11 дітей. Кількість хворих у важкому стані – 48. 7 підключені до апаратів штучної вентиляції легень.

Лікарні першої хвилі, розрахованої майже на 900 ліжок, заповнені на 31% (8 міських лікарень і 2 пологових будинки).