Три станції київського метрополітену закрили на вхід на вихід. Все через повідомлення про замінування.

Закрили станції "Житомирська", "Харківська" та "Арсенальна", повідомили у Київському метрополітені.

Варте уваги Київ готовий відкласти запуск єдиного е-квитка: як це пов'язане з пільговиками

Все через анонімний дзвінок про мінування.

Варто відзначити, що станції "Житомирська та "Арсенальна" на "червоній" лінії, але в різних кінцях Києва. Станція "Харківська" ж на "зеленій" лінії гілки метро на лівому березі столиці.

Інформація про відкриття станції буде опублікована одразу після завершення перевірки.