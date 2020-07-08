У Києві близько 70 протестувальників організували пікет на мості Метро. Через це там був ускладнений проїзд.

Через протестувальників затор на мосту Метро виник як у сторону правого, так і лівого берегів Києва, пише Lb.ua. Вони ходили по нерегульованому пішохідному переході, блокуючи рух автомобілів.

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На місце події прибула поліція – правоохоронці відтіснили протестувальників від дороги.

Рух проїжджою частиною відновили.

Причина протестів

Міст перекрили люди, які вимагали добудувати будинки поблищу станції метро "Деміївська", а також в інших районах столиці. Мова йде про житловий комплекс "Деміївський квартал" забудовника Анатолія Войцеховського. Він організував будівельну піраміду "Укогруп" і "Сіті груп". Деякі з будинків роками не можуть добудувати, до деяких не підключені комунікації.