У Києві терорист прийшов у банк, імовірно, з вибухівкою: поліція почала спецоперацію
Близько 12 години 3 серпня в приміщення "Універсал банку", що в бізнес-центрі "Леонардо" в Києві, прийшов чоловік, який заявив, що в його сумці є вибухівка. Поліція ввела в дію спеціальну операцію "Грім".
Невідомому чоловіку близько 35 років. Увійшовши в банк, він попросив викликати поліцію, бо в нього буцімто є бомба, повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.
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Працівники банківської установи покинули приміщення, а керівник відділення залишилася за власним бажанням,
– розповів Антон Геращенко.
Працівники поліції ввели в дію спеціальну поліцейську операцію "Грім", а одночасно розпочали перемовини з терористом.
Через імовірне мінування банку заступник міністра звернувся до киян і гостей столиці. Він попросив змінити маршрут й оминати район перехрестя Богдана Хмельницького й Володимирської.
Місце імовірного мінування банку в Києві: карта