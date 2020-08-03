Близько 12 години 3 серпня в приміщення "Універсал банку", що в бізнес-центрі "Леонардо" в Києві, прийшов чоловік, який заявив, що в його сумці є вибухівка. Поліція ввела в дію спеціальну операцію "Грім".

Невідомому чоловіку близько 35 років. Увійшовши в банк, він попросив викликати поліцію, бо в нього буцімто є бомба, повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. Цікаво Полтавського терориста ліквідував снайпер: Аваков оприлюднив відео спецоперації 18+ Працівники банківської установи покинули приміщення, а керівник відділення залишилася за власним бажанням,

– розповів Антон Геращенко. Працівники поліції ввели в дію спеціальну поліцейську операцію "Грім", а одночасно розпочали перемовини з терористом. Через імовірне мінування банку заступник міністра звернувся до киян і гостей столиці. Він попросив змінити маршрут й оминати район перехрестя Богдана Хмельницького й Володимирської. Місце імовірного мінування банку в Києві: карта