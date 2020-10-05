У Києві вже до кінця 2020 року планують завершити реставрацію Наводницької башти, яка входить до Національного музею "Київська фортеця".

За словами заступника генерального директора музею Андрія В’яльця, на порятунок цього об’єкту виділено більше 10 мільйонів гривень, передає пресслужба КМДА.

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Наразі тривають роботи з будівництва та перекладки верхньої частини зовнішньої стіни: робітники перекладають автентичну цеглу, а там де вона зруйнована – використовують сучасні матеріали.

Після завершення реставрації на території пам’ятки буде впроваджена сучасна концепція музеєфікації, яка передбачає створення музейно-мистецького комплексу. Зокрема, тут планується розмістити творчі майстерні, Музей українських повстань та революцій та акустичну залу.

"Зараз це виглядає дуже похмуро, але уявіть, коли все буде приведено до ладу, тут звучатиме класична музика", – зазначив Андрій В’ялець.