У Києві у відреставрованому підземному переході обсипалася плитка: фото

У столиці нещодавно відремонтували підземний перехід на вулиці Туполєва. Однак частина покриття там вже відпала.

Відреставрований підземний перехід почав сипатися, повідомили у фейсбуці "Києва Оперативного".

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З новенького переходу, що на Туполєва, вже потрохи почала відпадати плитка. Досить спірна якість, погодьтеся,

– йдеться у повідомленні.

У коментарях кияни критикують якість проведених робіт. Та додають, що дивом від падіння плитки не постраждали перехожі.

Що пишуть жителі столиці: "Як платили, так і ліпили", "Так у нас все так роблю, щоб потім вкрасти на безкінечному ремонті", "Можливо, комусь карантин врятував життя", "Плитку після недавньої реконструкції сумнівно, що міняли".



У Києві у підземному переході обсипалася плитка / Фейсбук "Києва Оперативного"

Вулиця Туполєва, де обсипалася плитка, на карті