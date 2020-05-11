Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Дизайн Краса Auto Інвестиції Агро Освіта Likar Покер Афіша
more
КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ

У Києві у відреставрованому підземному переході обсипалася плитка: фото

- Читать новость на русском
У Києві у відреставрованому підземному переході обсипалася плитка
У Києві у відреставрованому підземному переході обсипалася плитка / Фейсбук "Києва Оперативного"

У столиці нещодавно відремонтували підземний перехід на вулиці Туполєва. Однак частина покриття там вже відпала.

Відреставрований підземний перехід почав сипатися, повідомили у фейсбуці "Києва Оперативного".

Читайте також У Києві сталася потрійна аварія: є постраждалі – фото

З новенького переходу, що на Туполєва, вже потрохи почала відпадати плитка. Досить спірна якість, погодьтеся,
– йдеться у повідомленні.

У коментарях кияни критикують якість проведених робіт. Та додають, що дивом від падіння плитки не постраждали перехожі.

Що пишуть жителі столиці: "Як платили, так і ліпили", "Так у нас все так роблю, щоб потім вкрасти на безкінечному ремонті", "Можливо, комусь карантин врятував життя", "Плитку після недавньої реконструкції сумнівно, що міняли".

У Києві у підземному переході обсипалася плитка
У Києві у підземному переході обсипалася плитка / Фейсбук "Києва Оперативного"

Вулиця Туполєва, де обсипалася плитка, на карті

 

Автор: Наталія Пристанська
Теги: Ремонт Новини Києва Новини України
Коментарі
powered by lun.ua
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
Час приймати відповідальні рішення, або Пандемія можливостей
сьогодні , 16:00 Час приймати відповідальні рішення, або Пандемія можливостей
Мирослав Маринович
Стрес знищує знання: як обдурити мозок і згадати вивчене
сьогодні , 12:00 Стрес знищує знання: як обдурити мозок і згадати вивчене
Наталія Кадя
Зламаний локдаун: як Україна починає вихід з карантину
сьогодні , 11:45 Зламаний локдаун: як Україна починає вихід з карантину
Михайло Дубинянський