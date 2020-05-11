У Києві у відреставрованому підземному переході обсипалася плитка: фото
У столиці нещодавно відремонтували підземний перехід на вулиці Туполєва. Однак частина покриття там вже відпала.
Відреставрований підземний перехід почав сипатися, повідомили у фейсбуці "Києва Оперативного".
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З новенького переходу, що на Туполєва, вже потрохи почала відпадати плитка. Досить спірна якість, погодьтеся,
– йдеться у повідомленні.
У коментарях кияни критикують якість проведених робіт. Та додають, що дивом від падіння плитки не постраждали перехожі.
Що пишуть жителі столиці: "Як платили, так і ліпили", "Так у нас все так роблю, щоб потім вкрасти на безкінечному ремонті", "Можливо, комусь карантин врятував життя", "Плитку після недавньої реконструкції сумнівно, що міняли".
У Києві у підземному переході обсипалася плитка / Фейсбук "Києва Оперативного"
Вулиця Туполєва, де обсипалася плитка, на карті