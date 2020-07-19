У столиці водії почали їздити по щойно покладеному асфальту. А встановлену комунальниками огорожу відсунули, аби не заважала.

Водії проїхалися по свіжому асфальту

Відео нехтування водіями правил дорожнього руху опублікували у фейсбуці "Києва Оперативного".

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На ньому помітно, як кілька автомобілів проїхали через невеликий отвір в огорожі, а тоді з'їжджають з мосту по свіжому асфальту.

Ось кайф – їздити по асфальту, який ще навіть не встиг застигнути. Хтось дуже "кмітливий" посунув загородження, і всі помчали,

– йдеться в описі відео.

Користувачі мережі теж коментують таку поведінку деяких водіїв. Пишуть, що у результаті за стан доріг у Києві відповідатиме місцева влада.

Як коментують ситуацію користувачі мережі

Потрібно фіксувати такі випадки, та перекладати фінансову відповідальність за стан асфальту саме на таких лосів.

Оце і є Україна! Невже не можна почекати день – два? Чи може знову на Кличка "стрілки переведуть", що він посунув загородження та змусив бідних водії їхати по незастиглому асфальту?

Однозначно, Кличко винен!

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Водії у Києві їдуть по свіжому асфальту: дивіться відео