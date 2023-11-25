Україна пам'ятає: зворушливі фото, як у Києві вшановують жертв Голодомору

У Києві, як і в багатьох регіонах України, 25 листопада вшановують жертв Голодомору. Кияни та гості міста ввечері зібралися біля Меморіалу жертв Голодомору.

Запалити свічку пам'яті прийшли батьки з дітьми, військові, пенсіонери та інші, пише 24 Канал. Зранку участь в урочистих заходах до 90-х роковин Голодомору 1932 – 1933 років на території Національного музею Голодомору-геноциду взяло вище керівництво України разом з іноземними гостями.

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Як у Києві вшановують жертв Голодомору

Ввечері на території музею побувала кореспондентка 24 Каналу, яка зробила фоторепортаж вшанування пам'яті жертв Голодомору в Києві.

Як у Києві вшановують жертв Голодомору / Фото 24 Канал (Валентина Поліщук)

Президент Володимир Зеленський запевнив, що ми ніколи не забудемо те, через що довелося пройти Україні, та обов'язково зупинимо новий геноцид, який Росія, що успадкувала злочинність тоталітаризму, принесла на нашу землю.

Мер Києва Віталій Кличко теж провів паралель із сьогоденням. За його словами, Росія знову чинить геноцид українського народу.

О 16 годині президент Зеленський, як і українці по всій країні, запалив свічку пам'яті. Український лідер закликав зробити це усіх, хто може, усіх, хто солідарний з Україною.

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Як відомо, в день вшанування жертв Голодомору Росія завдала найбільш масованої атаки дронами по України. Окупанти випустили 75 дронів-камікадзе по містах України, зосередивши удар на Києві.

Зеленський, коментуючи нічну атаку, заявив, що це свідомий терор з боку Росії. Він зазначив, що керівництво Росії гордиться тим, що може вбивати. Також президент переконаний, що якби Путін міг влаштувати ще один Голодомор, він би це зробив.

Що відомо про Голодомор 1932 – 1933 років