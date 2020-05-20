У Києві оштрафували три нічні клуби за порушення умов карантину

Три нічні клуби Києва, які працювали під час карантину, оштрафували. Зробили це після звернення міського голови Києва Віталія Кличка.

Оштрафовані нічні клуби Києва

Міський голова Києва розповів про штрафи для нічних клубів столиці, які працювали попри карантин, повідомляє 24 канал.

До слова Дитячі садки в столиці запрацюють пізніше

"За моїм звернення поліція перевірила нічні клуби та оштрафувала керівників трьох таких закладів, яким місто не дозволило відкриватися. А вони минулими вихідними працювали", – заявив Кличко.

Він не назвав нічні клуби, які оштрафували, та суми штрафу. Однак відомо, що нічний клуб Queen працював під час заборони.

Зверніть увагу! Відповідно до плану виходу України з карантину, нічні клуби та інші розважальні заклади зможуть відновити роботу лише на 4-му етапі послаблень.

Закритий ринок через порушення

Після послаблення карантину в Києві відкрили 37 продовольчих ринків. Та один з них – "Десна" у Дніпровському районі – вже закрили. Держпродспоживслужба закрила ринок через недотримання санітарних норм і регламентів.

Хто контролює в Києві роботу ринків після карантину

Кличко відзначив, що дотримання відповідних норм в Києві контролюють групи з представників Держпродспоживслужби, муніципальної варти, районної влади та працівників КП "Благоустрій". Якщо вони виявляють порушення, то викликають на місце події правоохоронців та складають адмінпротокол.

"Протиепідеміологічні групи вже перевірили 198 об'єктів, а правоохоронці склали 46 протоколів щодо порушників", – відзначив Кличко.

Що запрацює в Києві з 22 травня / Інфографіка 24 каналу

