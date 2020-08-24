У День Незалежності 24 серпня станцію метро "Хрещатик", що у Києві, закрили. Усе через повідомлення про нібито замінування столичного метрополітену.

У КМДА заявили, що зранку 24 серпня надійшов анонімний дзвінок про мінування. Про це мовиться на сторінці Київської міської державної адміністрації у телеграмі.

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Цю інформацію підтвердили й у столичному метрополітені. Наразі правоохоронці розбираються із ситуацією та перевіряють метро на наявність вибухівки.

Водночас пересадку на "Майдан Незалежності" також закрили.

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Інформацію про відкриття станції опублікують одразу після завершення перевірки.