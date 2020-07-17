У Києві за проїзд у громадському транспорті можна буде розрахуватись банківської карткою. Така можливість у киян та гостей міста, як очікують, з’явиться вже з жовтня 2020 року.

Сертифікація валідаторів відбудеться до жовтня Саме до жовтня "Ощадбанк" має завершити сертифікацію обладнання. Про це на брифінгу повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, інформує 24 канал. Читайте також У Києві в маршрутки відвалилося колесо й полетіло на людину: відео У київському транспорті валідатори уже встановили. Проте затвердити справність обладнання мають фахівці "Ощадбанку". Що відомо про запровадження е-квитка у столиці У Києві з 1 липня 2020 року планували запровадити єдиний електронний квиток. Проте наразі київська влада чекає рішення уряду, як компенсувати проїзд пільговикам з інших міст. До 1 січня 2021 року Кабмін має розробити зміни до законодавства щодо відшкодування коштів за проїзд пільговиків.