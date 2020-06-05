Водія одного з київських трамваїв побили після того, як він зробив зауваження групі пасажирів, що не поїде, поки ті не одягнуть маски. Чоловіка після нападу госпіталізували із закритою черепно-мозковою травмою та струсом мозку.

Інцидент стався на трамвайному маршруті № 33к, повідомили у "Київпастранс". На зупинці "Вулиця Петра Запорожця" водій трамваю зробив зауваження групі пасажирів, які намагалися пройти до салону без масок.

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Як повідомляє dtp.kiev.ua, водій заявив, що не поїде, поки вони не одягнуть маски.

Після цього група молодиків накинулася на водія трамвая та побила його.

Варто відзначити, що на відео видно, що бійка відбулася і на вулиці. А чоловіка копали ногами, коли він вже лежав на асфальті.

Відео побиття водія трамвая у Києві (обережно, 18+)

Водія госпіталізували із закритою черепно-мозковою травмою та струсом мозку. Наразі його стан стабільний.

Столична поліція відкрила кримінальне провадження.