У Києві відключать гарячу воду: відома дата

У Києві наступного тижня розпочнуть випробування гідравлічних тепломереж. Таким чином з 12 травня киянам знову відключать гарячу воду.

Тестування мали розпочати ще на початку квітня – одразу після опалювального сезону, розповів заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

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Цього року несвоєчасний початок випробувань пов'язаний з карантинними обмеженнями як у Києві, так і в решті країни. Місцева влада відтермінувала це рішення, оскільки під час карантину багато киян перебували постійно вдома.

Тепер, враховуючи перший етап послаблення карантину та необхідність повноцінної технічної підготовки мереж, ми розпочинаємо процес гідравлічних випробувань,

– повідомив Пантелеєв.

Проведення гідравлічних випробувань заплановане в усіх районах Києва для того, щоб перевірити теплові мережі на міцність та уникнути підвищеної аварійності під час старту опалювального сезону.

Випробування проходитимуть поетапно у кожній зоні теплоджерел, а на кожній ділянці вони триватимуть близько двох тижнів.

"Ми розуміємо, що відсутність гарячої води – це дискомфорт, і перепрошуємо у киян за це. Втім іншого способу підготовки мереж централізованої системи теплопостачання, яка працює в столиці, немає", – пояснив заступник голови КМДА.

Коли відновлять водопостачання?Щороку процес гідравлічних випробувань затягується на декілька місяців. Наприклад, у 2019-му на 4 – з квітня до серпня. Враховуючи, що цього року гарячу воду відключають на майже місяць пізніше, її може не бути до вересня.