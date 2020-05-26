Київ з 1900-го до 20-го років в унікальних фотографіях

У Києві на початку XX століття був період активного розвитку. Також у цей період Київ пережив один із будівельних бумів у 1909 – 1914 роках, коли активно будували прибуткові будинки.

Українці святкуватимуть 31 травня День Києва. Редакція 24 каналу пропонує ознайомитись із унікальними історичними фотографіями нашої столиці. Це вже друга серія архівних фото.

Попередні історичні фото Київ до ХХ століття у дивовижних фото

У період з 1900 року, Київ став центром боротьби українського народу за державність. Станом на 1917 рік у Києві українців було найменше з усіх інших націй. До 1920 року продовжувались протистояння, а вже на початку цього року було відновлено роботу комунальних мереж і трамвайного сполучення.

Дарниця у Києві

Дарниця – це історична назва місцевості та річки, лівобережна частина Києва. У XIX столітті Дарниця належала до Броварської волості Остерського повіту та була дачною місцевістю з віковим сосновим лісом.



Дарниця, близько 1900 рік /Фото з фейсбук-сторінки Historical Kiev

Львівська площа у столиці

Львівська площа відома з давньоруських часів. У 1869 році ця торгова площа отримала офіційну назву "Львівська площа", але кияни продовжували її називати "Синім базаром".



"Синій базар" / Фото з фейсбук-сторінки Historical Kiev



"Львівська площа" у 1900 році / Фото з фейсбук-сторінки Historical Kiev

Поділ

Поділ складає найдавнішу частину міста. Назва місцевості походить від старослов'янського "подолъ" – низинна місцевість.

На фото корпус Києво-Могилянської академії та купол Церкви Пресвятої Богородиці та Поділ у 1910 році.



Корпус Києво-Могилянської академії /Фото з фейсбук-сторінки Historical Kiev

Київський трамвай у 1913 році

У Києві станом на 1913 рік успішно функціонувало 20 ліній, які належали ТКМЗ. Існувало, навіть, кілька окремих підприємств: Святошинське та Деміївське.



Трамвай, 1913 рік / Фото з фейсбук-сторінки Historical Kiev

Карета швидкої допомоги у Києві

На фото карета київської швидкої допомоги у 1920 році. Лікарі швидкої надають допомогу постраждалому чоловіку.



Швидка допомога, 1920 рік / Фото з фейсбук-сторінки Historical Kiev