Наступний перегляд епідеміологічної ситуації відбудеться 7 серпня. Київ, ймовірно, надалі відповідатиме нормам зеленої карантинної зони.

Відповідно до поточної ситуації, столиця залишатиметься у попередній карантинній зоні, заявив глава управління Держпродспоживслужби у Києві Олег Рубан у коментарі "РБК-Україна".

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У межах показників очікується, що Київ залишиться в зеленій зоні,

– зазначив Рубан.

Наступний перегляд відбудеться 7 серпня.

Зверніть увагу! Впродовж 3 серпня у Києві виявили 108 випадків інфікування коронавірусною інфекцією. Загалом від початку епідемії у столиці зафіксували 8 662 випадків COVID-19.

Нагадаємо, з 1 серпня в Україні почали діяти нові правила адаптивного карантину, країну поділили на зони.

Адаптивний карантин і поділ на зони: коротко

Регіони поділили на чотири зони за рівнем епідемічної небезпеки: зелену, жовту, помаранчеву, червону.

за рівнем епідемічної небезпеки: зелену, жовту, помаранчеву, червону. Луцьк, Тернопіль, а також Кіцманський район Чернівецької області ввійшли до червоної. Київ і Київська область та більшість областей – до зеленої.



МОЗ поділило Україну на зони / Інфографіка LB.ua



Поділ на зони під час карантину / Інфографіка 24 каналу