Ситуація дозволяє: Київ може залишитися у зеленій зоні ще на тиждень
Наступний перегляд епідеміологічної ситуації відбудеться 7 серпня. Київ, ймовірно, надалі відповідатиме нормам зеленої карантинної зони.
Відповідно до поточної ситуації, столиця залишатиметься у попередній карантинній зоні, заявив глава управління Держпродспоживслужби у Києві Олег Рубан у коментарі "РБК-Україна".
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У межах показників очікується, що Київ залишиться в зеленій зоні,
– зазначив Рубан.
Наступний перегляд відбудеться 7 серпня.
Нагадаємо, з 1 серпня в Україні почали діяти нові правила адаптивного карантину, країну поділили на зони.
Адаптивний карантин і поділ на зони: коротко
- Регіони поділили на чотири зони за рівнем епідемічної небезпеки: зелену, жовту, помаранчеву, червону.
- Луцьк, Тернопіль, а також Кіцманський район Чернівецької області ввійшли до червоної. Київ і Київська область та більшість областей – до зеленої.
МОЗ поділило Україну на зони / Інфографіка LB.ua