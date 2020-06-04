Київ не готовий до послаблення карантину: скільки триватимуть обмеження
Епідеміологічна ситуація в Києві станом на 4 червня не дозволяє пом’якшити карантинні обмеження. Найімовірніше, без послаблень столиця буде до кінця тижня.
Епідситуація в Києві – незадовільна
За добу 3 червня у столиці захворіли 77 киян, тож про зменшення показника інцидентності не мовиться. Про це повідомив голова Держспоживслужби у Києві Олег Рубан, інформує "РБК-Україна".
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У Києві вже тиждень спостерігається різкий підйом захворюваності і стабільно високий показник госпіталізації. Це говорить про те, що поліпшення епідемічної ситуації в Києві найближчим часом, а це 2 – 3 дні, не буде спостерігатися,
– зазначив Рубан.
Остаточне рішення щодо карантинних обмежень київська комісія з надзвичайних ситуацій ухвалить 5 червня. Проте для послаблення карантину, вважає Рубан, наразі підстав нема.
Що таке показник інцидентності? Однією з ознак адаптивного карантину, який запровадили в Україні, є інцидентність. Тобто кількість нових хворих за останні 7 днів на 100 тисяч населення. Цей показник встановлений на рівні 12.
Які області не готові до послаблення карантину
Станом на 4 червня не готові перейти на другий етап послаблення карантину такі регіони:
- Київ;
- Волинська область;
- Дніпропетровська область;
- Донецька область;
- Житомирська область;
- Львівська область;
- Луганська область;
- Рівненська область;
- Чернівецька область.
Карантин в Україні: головне
- Станом на 4 червня в Україні підтвердили 25 411 випадків захворювання COVID-19, з них 747 людей померли, ще 11 042 хворих одужали.
- Карантин в Україні триватиме щонайменше до 22 червня. Раніше уряд опублікував відповідну постанову, яка передбачає п'ять етапів виходу з карантину.
- Другий етап послаблення карантинних обмежень розпочався з 22 травня.