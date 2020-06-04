Епідеміологічна ситуація в Києві станом на 4 червня не дозволяє пом’якшити карантинні обмеження. Найімовірніше, без послаблень столиця буде до кінця тижня.

Епідситуація в Києві – незадовільна

За добу 3 червня у столиці захворіли 77 киян, тож про зменшення показника інцидентності не мовиться. Про це повідомив голова Держспоживслужби у Києві Олег Рубан, інформує "РБК-Україна".

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У Києві вже тиждень спостерігається різкий підйом захворюваності і стабільно високий показник госпіталізації. Це говорить про те, що поліпшення епідемічної ситуації в Києві найближчим часом, а це 2 – 3 дні, не буде спостерігатися,

– зазначив Рубан.

Остаточне рішення щодо карантинних обмежень київська комісія з надзвичайних ситуацій ухвалить 5 червня. Проте для послаблення карантину, вважає Рубан, наразі підстав нема.

Що таке показник інцидентності? Однією з ознак адаптивного карантину, який запровадили в Україні, є інцидентність. Тобто кількість нових хворих за останні 7 днів на 100 тисяч населення. Цей показник встановлений на рівні 12.

Які області не готові до послаблення карантину

Станом на 4 червня не готові перейти на другий етап послаблення карантину такі регіони:

Київ;

Волинська область;

Дніпропетровська область;

Донецька область;

Житомирська область;

Львівська область;

Луганська область;

Рівненська область;

Чернівецька область.

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