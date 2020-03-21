Київ не перекриватиме в'їзд у місто: у мережі поширюють новий фейк

У мережі поширюють інформацію про те, що в'їзди та виїзди з Києва нібито перекриють. Наразі офіційних підтверджень цього немає.

У Київській міській державній адміністрації журналістам 24 каналу не підтвердили інформацію про перекриття в'їздів та виїздів у столицю.

Важливо У Києві зупиняють пасажирські перевезення

За неперевіреною інформацією, влада Києва нібито планувала обмежити пересування людей містом та між іншими населеними пунктами України.

Представник КМДА повідомив Українським Новинам, що влада рекомендує обмежити перевезення громадян до та зі столиці через карантин, але не планує закривати в'їзд і виїзд з міста.

Пункт про пересування між містом та іншими населеними пунктами має рекомендаційний характер. Ніхто забороняти в'їзд громадянам не буде, проте перевізникам рекомендовано максимально обмежити перевезення пасажирів, оскільки в громадському транспорті дуже легко заразитися вірусом,

– сказав співробітник КМДА.

Раніше мер Києва Віталій Кличко сказав, що з 23 березня у столиці вводять обмеження на пересування громадським транспортом. Транспорт столиці перевозитиме виключно тих, хто їде на роботу на підприємства, що забезпечують критичні сфери.

Хто зможе скористатися транспортом у Києві

Рятувальники;

Медичні працівники;

Правоохоронці;

Люди, які працюють у продуктових магазинах;

Аптекарі;

Працівники ЖКГ;

Співробітники стратегічних підприємств.

Станом на 21 березня в Україні зафіксували вже 41 випадок зараження коронавірусом, з них 3 людини померли, одна – одужала.

Що відомо про обмеження транспорту під час карантину

На час карантину українська влада запровадила низку обмежень, аби запобігти поширенню коронавірусу. Заборонено роботу метро, а у трамваях і маршрутках діють обмеження на кількість пасажирів.

Так, в одному вагоні одночасно можуть перебувати не більш як 10 людей. Також усі зобов'язані користуватися засобами особистого захисту.

З 18 березня повністю припинили міжміське пасажирське залізничне сполучення. Також закрили метро у Києві, Харкові та Дніпрі.



Як вберегтися від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу