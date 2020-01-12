Українська столиця Київ потрапив до сотні найрозумніших міст світу. У дослідженні враховувалися рівень охорони здоров'я та безпеки, мобільність міста та громадська активність.

У рейтингу Київ розмістився на 92 сходинці. Дослідження проводили Обсерваторія Smart City Центру світової конкурентоспроможності IMD і Сінгапурський університет технологій та дизайну.

До слова: Київ увійшов до рейтингу міст, які варто відвідати у новому десятилітті

Бути глобально визнаним розумним містом зараз має вирішальне значення для залучення інвестицій, створюючи потенційний "доброчесний цикл" на користь прогресивної групи міст, як от Сінгапур, Цюріх та Осло,

– пише центр IMD.

Найрозумніші міста у світі:

Сінгапур;

Цюрих (Швейцарія);

Осло (Норвегія);

Женева (Женева);

Копенгаген (Данія).

Поряд з Києвом розташувалися бразильський Сан-Паулу, колумбійський Медельїн, південноафриканський Кейптаун та філіппінська Маніла.

"Розумні міста ростуть і розквітають в усіх частинах світу. Економічні реалії не можна ігнорувати: міста в бідніших країнах стикаються з недоліками, які потребують конкретних дій, щоб виправити шлях до "розуму", – заявив професор Артуро Бріс, директор Всесвітнього центру конкурентоспроможності IMD.



Перелік найрозумніших міст світу