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      Київ потрапив до сотні найрозумніших міст світу

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      Київ став 92-им у рейтингу найрозумніших міст світу / medium.com

      Українська столиця Київ потрапив до сотні найрозумніших міст світу. У дослідженні враховувалися рівень охорони здоров'я та безпеки, мобільність міста та громадська активність.

      У рейтингу Київ розмістився на 92 сходинці. Дослідження проводили Обсерваторія Smart City Центру світової конкурентоспроможності IMD і Сінгапурський університет технологій та дизайну.

      До слова: Київ увійшов до рейтингу міст, які варто відвідати у новому десятилітті

      Бути глобально визнаним розумним містом зараз має вирішальне значення для залучення інвестицій, створюючи потенційний "доброчесний цикл" на користь прогресивної групи міст, як от Сінгапур, Цюріх та Осло,
      – пише центр IMD.

      Найрозумніші міста у світі:

      • Сінгапур;
      • Цюрих (Швейцарія);
      • Осло (Норвегія);
      • Женева (Женева);
      • Копенгаген (Данія).

      Поряд з Києвом розташувалися бразильський Сан-Паулу, колумбійський Медельїн, південноафриканський Кейптаун та філіппінська Маніла.

      "Розумні міста ростуть і розквітають в усіх частинах світу. Економічні реалії не можна ігнорувати: міста в бідніших країнах стикаються з недоліками, які потребують конкретних дій, щоб виправити шлях до "розуму", – заявив професор Артуро Бріс, директор Всесвітнього центру конкурентоспроможності IMD.

      найрозумніші міста світу, перелік
      Перелік найрозумніших міст світу

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини Києва Smart Туристичний бізнес
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