Київ прийме чемпіонат Європи 2019 зі стрибків у воду

Європейська ліга плавання LEN надала Україні право проведення чемпіонату Європи-2019 зі стрибків у воду.

Про це повідомили у Національному олімпійському комітеті України.

Змагання відбудуться в місті Києві в центрі спорту "Ліко". Приблизна дата проведення – серпень 2019.

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Варто зазначити, що Україні надано право проведення змагань зі стрибків у воду Міжнародного рівня в третій раз поспіль. У 2017 році в Україні відбувся Чемпіонат Європи зі стрибків у воду серед дорослих. Тоді збірна України виграла командний залік, а чинний капітан юніорської команди Софія Лискун стала бронзовим призером змагань. У 2018 році з 22 по 29 липня вперше в Україні відбувся Чемпіонат світу зі стрибків у воду серед юніорів.

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