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ДТП В ПОЛЬЩІ З УКРАЇНСЬКИМ АВТОБУСОМ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ СКАСУВАННЯ СПОЛУЧЕННЯ З РОСІЄЮ

Київ у воді: у соцмережах публікують вражаючі наслідки нічної негоди

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Київ затопило
Київ затопило / Фото із соцмереж

У ніч з 18 на 19 серпня у Києві пройшла жахлива злива, яка наробила біди на вулицях міста. Автомобілі майже повністю стояли у воді. Біля торговельного центру "Гулівер" утворилося справжнє озеро, в якому потонули автомобілі. Залило і паркінг ТЦ, персонал довелося евакуювати.

Користувачі розміщують у соцмережах вражаючі фото та відео наслідків негоди у Києві. На кадрах видно, що вулиці міста повністю залило водою, водії не справлялися із керуванням і їх автомобілі зносило течією. 

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На вулиці Антоновича на додачу прорвало каналізацію. 

На вулиці Еспланадній автомобілі майже повністю стояли у воді. 

Як повідомляє РБК-Україна, супермаркет, який розташований у підземному поверсі торговельного центру "Гулівер", був затоплений водою. За словами охорони, у підземному паркінгу, який знаходиться на один рівень нижче, було близько 20 автівок, паркінг залило "по шию".

Система дощової каналізації не справлялася із великою кількістю води. 


Наслідки негоди у Києві / Фото "Інформатор"


Наслідки потужної зливи у Києві / Фото "Інформатор"

Нагадаємо, в ніч на 16 серпня сильний дощ і вітер накрили столицю всього лише на 20 хвилин, але залишили по собі наслідки – поламані дерева, затоплені вулиці, зірвані дахи літніх майданчиків ресторанів і кафе.

Теги: Новини Києва Негода в Україні
Джерело: 24 Канал
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