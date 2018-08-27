Київ відвідала рекордна кількість туристів: з яких країн найбільше

Протягом першого півріччя 2018 року Київ відвідали понад 850 тисяч іноземних туристів, тоді як за аналогічний період 2013 року – 660 тисяч. Найбільше відвідувачів було з Білорусі.

Про це агентству Інтерфакс-Україна повідомив начальник Управління туризму і промоцій КМДА Антон Тараненко.

За підсумками 2018 року потік іноземних туристів у столиці планують збільшити на 25% порівняно з 2017 роком – до 2 млн людей.

"Цього року ми майже наблизилися до рівня 2013 року. Це літо стало рекордним за останні чотири роки..." – сказав Тараненко на прес-брифінгу в понеділок.

Читайте також: Грандіозний концерт Океан Ельзи у Києві: перші фото та відео

За словами начальника управління, "портрет" туристів Києва останніми роками змінився. Якщо в 2013-2014 роках понад 50% із них були з Росії та пострадянських країн, то останнього року до п'ятірки увійшли Білорусь, Ізраїль, США, Німеччина і Туреччина.

На перше місце вийшла Білорусь, і це виключно тому, що велика кількість білорусів приїжджає до Києва, селиться тут на добу-дві, а потім їде до берега Чорного моря, тобто, це – короткостроковий туризм. Ізраїль зростає щороку, а завдяки поверненню круїзів до Києва до нас їдуть представники туристичного кластера США та Німеччини. Туреччина завжди в п'ятірці. Зростає також потік з Італії, Франції та Великої Британії,

– зазначив Тараненко.

За його даними, останнім часом збільшується сегмент іноземних leisure-туристів. Заповнюваність тризіркових готелів і хостелів у Києві становила до 90%, що пояснюється низькою ціною – 10-50 євро за ніч. Заповнюваність чотиризіркових готелів була на рівні 65-70%, п'ятизіркових – 50-55%

Читайте також: Найкомфортніші для життя міста світу: рейтинг від The Economist

"Звісно, на це вплинули заходи на кшталт фіналу Ліги чемпіонів, але це – лише початок туристичного сезону. Фінал був на початку травня. Увесь туристичний сезон у нас були заходи різного рівня, вони відбувалися на регулярній основі, при цьому туристичний потік зростав. "Подієвий туризм" є пріоритетним для Києва", – сказав Тараненко.

За його інформацією, туристичний збір Києва за підсумками 2018 року становитиме близько 30 млн грн.

Тараненко також повідомив, що управління туризму КМДА запустило безкоштовну гарячу лінію для туристів із номером 6116. У планах – встановити в місті нові туристичні пілони та покажчики, а також взяти участь у трьох туристичних виставках у Сінгапурі, Лондоні та Барселоні.