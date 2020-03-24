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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020

      Київ втратив щонайменше мільярд через "експортну інфекцію", – Кличко про Covid-19

      -
      Віталій Кличко – міський голова Києва / Укрінформ

      Ймовірність інфікування коронавірусом у Києві дуже велика, бо столиця – це ворота країни. Київ уже зазнав збитків через пандемію у щонайменше мільярд гривень, і це не остаточна цифра. Попри це, влада міста намагається зробити все, аби пройти цей складний період із найменшими втратами.

      Про це говорив міський голова Києва Віталій Кличко увечері 23 березня в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV.

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      Про Київ як ворота для інфекції

      "Місто Київ – це таке місто, у якому ймовірність захворювання дуже висока", – наголосив Кличко. Адже столиця – це не лише повітряні ворота країни, сюди прибувають також потяги з українцями з-за кордону.

      Саме тому, як вважає голова міста, "більшість захворювань у Києві – це не внутрішні зараження, а так звана експортна інфекція (та, яку привезли)".

      Чи готових Київ "до вибуху"

      У Києві є 7 базових лікарень, головна з яких – Олександрівська, як розповів міський голова. Однак цього може бути замало.

      Ми підготовлені, але не можемо знати, що буде завтра і який може статися вибух. Ми бачимо страшні кадри з Італії, Іспанії, і всі сподіваємося, що у нас такого не буде,
      – зауважив Кличко.

      І додав, що зараз у Києві працюють два штаби: "Один займається ліквідацією наслідків хвороби, а другий працює в економічному напрямку".

      Про економічні втрати столиці

      За словами мера Києва, влада міста прогнозує наслідки для столиці та її економіки, і намагається зробити все, щоб "якомога легше пройти цей складний період".

      Але попередні розрахунки показують втрати в розмірі приблизно у мільярд гривень. І я не виключаю, що ця цифра буде зростати,
      – сказав Віталій Кличко.

      "Дохідна частина бюджету міста Києва, за попередніми розрахунками, вже зменшиться. Однак ті плани, які стосуються будівництва розв'язок і мостів, я сподіваюся, ми зможемо реалізувати", – підсумував він.

      До теми Тест-системи на коронавірус будуть у сімейних лікарів Києва

      Коронавірус та карантин в Україні: головне

      • Станом на вечір 23 березня в Україні підтвердили 73 випадки інфікування коронавірусом, 3 – летальні.
      • Карантин Україна ввела з 12 березня, він триватиме щонайменше до 3 квітня.
      • Також країна закрила кордони для іноземців з 16 березня та припинила міжнародне сполучення з 17 березня.
      • З 18 березня припинили міжміське пасажирське залізничне сполучення, закрили метро у Києві, Харкові, Дніпрі.
      • 20 березня уряд встановив режим надзвичайної ситуації ще у трьох регіонах (на Буковині НС ввели раніше) – у Дніпропетровській, Івано-Франківській областях та у місті Київ.
      • 23 березня Кабмін встановив режим надзвичайної ситуації у Тернопільській, Черкаській і Донецькій областях.
      • Режим надзвичайної ситуації 24 березня почав діяти на Львівщині.

      Коронавірус
      Як відрізнити Covid-19 від інших схожих інфекцій / Інфографіка 24 каналу

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      23 березня
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Здоров'я Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Новини України Новини Києва Віталій Кличко
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