Київ з висоти пташиного польоту понад 100 років тому: фото

1918 рік – це був тяжкий рік як для Києва, так і для України в цілому. 24 канал вирішив пригадати як виглядала столиця понад 100 років тому з висоти.

Історичні фото з великої висоти опублікувала "Історичний Київ" у фейсбуці. Читайте також За чим ви найбільше сумуєте на карантині: опитування