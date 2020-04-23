Київ з висоти пташиного польоту понад 100 років тому: фото
1918 рік – це був тяжкий рік як для Києва, так і для України в цілому. 24 канал вирішив пригадати як виглядала столиця понад 100 років тому з висоти.
Історичні фото з великої висоти опублікувала "Історичний Київ" у фейсбуці.
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