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      Київ з висоти пташиного польоту понад 100 років тому: фото

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      Територія сучасного гідропарку / facebook.com

      1918 рік – це був тяжкий рік як для Києва, так і для України в цілому. 24 канал вирішив пригадати як виглядала столиця понад 100 років тому з висоти.

      Історичні фото з великої висоти опублікувала "Історичний Київ" у фейсбуці.

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      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Історія Новини України Новини Києва
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