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"Київпідземшляхбуд": Каналізаційний колектор введено в експлуатацію після капітального ремонту

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Каналізаційний колектор
Каналізаційний колектор

Керівництво концерну "Київпідземшляхбуд" (КПШБ) повідомило про завершення капітальної реконструкції каналізаційного колектору по вул. Сім'ї Кульженків (колишня вул. Дегтяренка) в Оболонському районі.

На сучасні склопластикові конструкції замінили понад 1500 метрів залізобетонного трубопроводу, який перебував в аварійному стані.

Ремонт каналізаційного колектору проводився кілька років. За цей час фахівці КПШБ виконали капітальний ремонт об'єкта, оскільки старі залізобетонні конструкції були на 75% знищені корозією і визнані аварійними. Систему оновили, встановивши сучасні склопластикові труби, армовані скловолокном. Цей матеріал має високий термін експлуатації (понад 50 років) і стійкий до корозійних пошкоджень.

Під час реконструкції генпідрядник подолав багато труднощів технічного характеру. Роботи ускладнилися тим, що трубопровід проводився в безпосередній близькості, з одного боку, від газопроводу, а, з іншого боку, від ґрунтових вод. За словами Олександра Косенка, головного інженера підприємства, частину нового колектору довелося встановлювати в старі траншеї, демонтуючи стару каналізаційну систему, і проводити будівельне водозниження.

Новий керівник Концерну КПШБ Василь Веселий зазначив і ряд організаційних труднощів, які виникли під час виконання робіт: "Щоб закінчити реконструкцію у встановлений термін, ми з командою менеджерів провели всі необхідні узгодження з районною адміністрацією, КМДА і муніципальними службами. Довелося ввести комплекс антикризових заходів, і це допомогло досягти необхідного темпу ремонтних робіт. Запорука нашого успіху в 80-річному досвіді роботи підприємства, а також у злагодженій роботі всього колективу висококваліфікованих інженерів і робітників".

Коментуючи успішне завершення будівництва, керівництво Оболонського району підтвердило, що повністю задоволене роботою генпідрядника. Чиновники висловили подяку за те, що жителі будинків, які користуються цією каналізаційною системою, не відчували незручностей під час реконструкції, оскільки для прокладки оновлених каналізаційних систем в експлуатацію був введений тимчасовий колектор. Також чиновники подякували керівництву міста за капітальний ремонт важливого об'єкта інфраструктури району.

Нагадаємо, що Концерн працює не тільки в Києві. Зараз КПШБ будує водноспортивний комплекс з басейнами у м.Коломия, який претендує на звання одного з найбільших і найсучасніших в Україні.

Теги: Новини Києва
Джерело: 24 Канал
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