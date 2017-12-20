Київрада просить заборонити в Україні поліетиленові пакети

Київська міська рада звернулася до Верховної Ради щодо необхідності прийняти закон, який заборонить використання та продаж поліетиленових пакетів в Україні.

Рішення підтримали 85 депутатів, повідомляє прес-служба Київради.

"В Україні на одну особу щорічно припадає понад 500 поліетиленових пакетів. Період розкладання одного становить більше 100 років. Це призводить до забруднення навколишнього середовища", – розповів депутат Київради Костянтин Яловий.

Читайте також: З турботою про довкілля: у Брюсселі відмовилися від одноразових пластикових пакетів

Він додав, що близько 40 країн світу вже прийняли нормативні акти, які або забороняють, або обмежують використання поліетиленових пакетів.

Також у Київраді додали, що на сайті електронних петицій органу була зареєстрована ініціативу щодо заборони використання та продажу одноразових поліетиленових пакетів. Її підтримали на засіданні постійної комісії Київради з питань екологічної політики.

Але чинне законодавство не передбачає право органів місцевого самоврядування встановлювати заборону обігу товарів на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці. Таким чином, питання заборони використання та продажу поліетиленових пакетів повинно вирішуватися на державному рівні,

– пояснили в Київраді.