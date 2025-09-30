У Київській області лунають вибухи. Працюють сили ППО по ворожих дронах.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Київську ОВА.

Що відомо про вибухи у Київській області?

У Київській області фіксують ворожі БпЛА. Лунають вибухи – по цілях працюють сили ППО. Про це у ОВА сповістили близько 13:23.

Мешканців закликають залишатися в укриттях до відбою повітряної тривоги.

Які є наслідки атак ворожих безпілотників 30 вересня?