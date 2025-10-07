Укр Рус
7 жовтня, 21:32
На Київщині пролунали вибухи: ППО працює по дронах

Дарія Черниш
Основні тези
  • Росія знову атакує Україну безпілотниками, через що на Київщині пролунали вибухи.
  • Сили ППО працюють над знищенням ворожих дронів, які рухались в напрямку Броварів, Києва та Українки.

Увечері 7 жовтня Росія знову атакує Україну безпілотниками. На Київщині пролунали вибухи пов'язані з роботою ППО.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Київську ОВА.

Яка причина вибухів на Київщині?

Увечері 7 жовтня у Києві та частині області оголосили повітряну тривогу. Вже о 21:30 стало відомо про роботи сил ППО. Росія знову атакує Україну ударними дронами.

У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях,
– повідомили в ОВА.

Водночас Повітряні сили ЗСУ повідомляли про рух ворожих БпЛА курсом на Бровари, столицю та на Українку. Згодом повітряна тривога поширилась на Обухівський, Бучанський та Фастівський райони області.

У разі оголошення повітряної тривоги у вашому регіоні варто якомога швидше пройти до укриття.

Наслідки останніх атак дронами

  • 7 жовтня Росіяни атакували Ніжин у Чернігівській області. Удар було нанесено поблизу залізничної станції перегону "Носівка – Ніжин", через що частина потягів затримувалась.

  • Масована атака на енергетичну інфраструктуру України залишила без світла Чернігівську, Харківську, Дніпропетровську та Донецьку області. На Чернігівщині введені погодинні відключення електроенергії.

  • Росіяни обстріляли ударними дронами один із тролейбусів у Сумах. Пасажири опинились в епіцентрі вибуху.