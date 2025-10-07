На Київщині пролунали вибухи: ППО працює по дронах
- Росія знову атакує Україну безпілотниками, через що на Київщині пролунали вибухи.
- Сили ППО працюють над знищенням ворожих дронів, які рухались в напрямку Броварів, Києва та Українки.
Увечері 7 жовтня Росія знову атакує Україну безпілотниками. На Київщині пролунали вибухи пов'язані з роботою ППО.
Про це пише 24 Канал з посиланням на Київську ОВА.
Яка причина вибухів на Київщині?
Увечері 7 жовтня у Києві та частині області оголосили повітряну тривогу. Вже о 21:30 стало відомо про роботи сил ППО. Росія знову атакує Україну ударними дронами.
У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях,
– повідомили в ОВА.
Водночас Повітряні сили ЗСУ повідомляли про рух ворожих БпЛА курсом на Бровари, столицю та на Українку. Згодом повітряна тривога поширилась на Обухівський, Бучанський та Фастівський райони області.
У разі оголошення повітряної тривоги у вашому регіоні варто якомога швидше пройти до укриття.
Наслідки останніх атак дронами
7 жовтня Росіяни атакували Ніжин у Чернігівській області. Удар було нанесено поблизу залізничної станції перегону "Носівка – Ніжин", через що частина потягів затримувалась.
Масована атака на енергетичну інфраструктуру України залишила без світла Чернігівську, Харківську, Дніпропетровську та Донецьку області. На Чернігівщині введені погодинні відключення електроенергії.
Росіяни обстріляли ударними дронами один із тролейбусів у Сумах. Пасажири опинились в епіцентрі вибуху.