Вечером 7 октября Россия снова атакует Украину беспилотниками. В Киевской области прогремели взрывы, связанные с работой ПВО.

Какая причина взрывов в Киевской области?

Вечером 7 октября в Киеве и части области была объявлена ​​воздушная тревога. Уже в 21:30 стало известно о работах сил ПВО. Россия снова атакует Украину ударными дронами.

В воздушном пространстве зафиксирован БПЛА. Силы ПВО работают по целям,

– сообщили в ОВА.

В то же время Воздушные силы ВСУ сообщали о движении враждебных БПЛА курсом на Бровары, столицу и Украинку. Затем воздушная тревога распространилась на Обуховский, Бучанский и Фастовский районы области.

В случае объявления воздушной тревоги в вашем регионе следует как можно скорее пройти до укрытия.

