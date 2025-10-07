Про це пише 24 Канал з посиланням на Київську ОВА.

Яка причина вибухів на Київщині?

Увечері 7 жовтня у Києві та частині області оголосили повітряну тривогу. Вже о 21:30 стало відомо про роботи сил ППО. Росія знову атакує Україну ударними дронами.

У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях,

– повідомили в ОВА.

Водночас Повітряні сили ЗСУ повідомляли про рух ворожих БпЛА курсом на Бровари, столицю та на Українку.

