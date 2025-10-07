Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Киевскую ОВА.
Какая причина взрывов в Киевской области?
Вечером 7 октября в Киеве и части области была объявлена воздушная тревога. Уже в 21:30 стало известно о работах сил ПВО. Россия снова атакует Украину ударными дронами.
В воздушном пространстве зафиксирован БПЛА. Силы ПВО работают по целям,
– сообщили в ОВА.
В то же время Воздушные силы ВСУ сообщали о движении враждебных БПЛА курсом на Бровары, столицу и Украинку. Затем воздушная тревога распространилась на Обуховский, Бучанский и Фастовский районы области.
Последствия последних атак дронами
7 октября Россияне атаковали Нежин в Черниговской области. Удар был нанесен у железнодорожной станции перегона "Носовка – Нежин", из-за чего часть поездов задерживалась.
Массированная атака на энергетическую инфраструктуру Украины оставила без света Черниговскую, Харьковскую, Днепропетровскую и Донецкую области. В Черниговской области введены почасовые отключения электроэнергии.
Россияне обстреляли ударными дронами один из троллейбусов в Сумах. Пассажиры оказались в эпицентре взрыва.