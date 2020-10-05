У Київській області у Баришівському районі 5 жовтня розбився мотодельтаплан. Падіння забрало життя 2 людей. Поки що причини трагедії – невідомі.

Наразі причини трагедії – невідомі

Трагедія сталась поблизу села Перемога близько шостої вечора. Про це проінформували у пресслужбі ДСНС.

Читайте також П'яний поліцейський збив матір із донькою на переході в Броварах: одна жінка загинула

Наразі працівники ДСНС обстежують територію, де розбився мотодельтаплан. На місці працюють 10 рятувальників, залучили також три одиниці техніки.



Причини катастрофи наразі – невідомі.

Мотодельтаплан впав на полі поблизу села Перемога. Загинули двоє людей. На момент, коли прибули співробітники ДСНС, то було загоряння залишків літака, його ліквідували,

– повідомила речниця ДСНС у Київській області Вікторія Рубан в коментарі 24 каналу.

У ДСНС зазначили, що за попередньою інформацією, мотодельтаплан належав авіаклубу в селі Гоголів.