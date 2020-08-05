У селі Григорівка, що на Київщині, 4 серпня трапилася масштабна ДТП. За попередніми даними, водій Lexus не впорався з кермуванням і вилетів на зустрічну смугу. Там він зіткнувся з двома автомобілями – Renault та KIA.

На місце події одразу виїхали рятувальники, медики та поліція. Дивом минулося без жертв. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

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Що відомо про постраждалих

У результаті ДТП водії двох автівок Lexus, KIA та троє їхніх пасажирів отримали травми різного ступеню тяжкості. Їх одразу госпіталізували до медичного закладу.

На оприлюднених фото видно, що найбільше постраждав Lexus. Машина майже розлетілася на шматки, а лобове скло частково вибило від удару. А заднє колесо відлетіло на кілька метрів.

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У поліції зауважили, що за даним фактом вже відкрили кримінальне провадження за статтею 286 про порушення правил безпеки дорожнього руху. Працівники поліції встановлюють усі обставини та причини ДТП.



ДТП на Київщині / Фото Нацполіції



ДТП трапилася 4 серпня / Фото Нацполіції