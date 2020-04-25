Київська клініка під прикриттям сурогатного материнства продавала немовлят за кордон

Керівники однієї зі столичних клінік репродуктивної медицини разом зі спільниками організували незаконне переправлення новонароджених за кордон. В Україні вони підшуковували жінок для фіктивних шлюбів з іноземцями та участі у програмах сурогатного материнства.

Новонароджених немовлят вдавалося переправляли за кордон завдяки укладенню фіктивних шлюбів з українкам. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

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Учасники групи шукали іноземців, які виявили бажання народити дитину в Україні: при цьому вони забезпечували штучне запліднення за допомогою послуг донора і сурогатної матері. Інші учасники змови шукали жінок для оформлення фіктивних шлюбів та залучення до участі в сурогатних програмах.

Послуги посередників потенційним батькам за народження дитини в Україні обходилися у 50 тисяч доларів США: організація штучного запліднення за допомогою сурогатної матері – від 15 тисяч доларів, послуги з фіктивного одруження – від 1000 доларів.



Під час обшуків у фігурантів виявили чималі суми готівки / Фото Нацполіції

В одному зі столичних будинків у різних квартирах знайшли п’ятьох немовлят, яких доглядали жінки. За це вони отримували від 500 до 1000 гривень за добу.

Наразі дітей доправили у спеціалізовані лікарні. Під час обшуків вилучили медичні довідки дітей, ноутбуки, мобільні телефони, гроші та документи.

Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 149 (Торгівля людьми). Слідчі дії тривають. Встановлюють всіх учасників незаконної схеми.