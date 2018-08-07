Київські "гейзери": два масштабних прориви на водогоні (фото та відео)

У Києві, у вівторок, 7 серпня, на вулиці Курнатовського в Дніпровському районі, біля будинків №6 і 6-а, стався масштабний прорив підземних комунікацій. З-під землі протягом 10 хвилин бив величезний фонтан холодної води, він досягав у висоту 5-6 метрів. Причину НС з'ясовують.

Про це повідомили "Сегодня".

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Увечері ще один "фонтан" помітили на вулиці Стальського. Висота "гейзера" досягає кількох метрів.

На відео можна побачити, що прорив стався на паркувальному місці, де стояли автомобілі, а сам "фонтан" утворився точно між двома іномарками. Напір води досягав близько 10 метрів у висоту, а шматки асфальту порозлітались у всі боки і навіть присипали дах ближнього автомобіля.



Прорив на паркувальному місці

Найбільше дісталося позашляховику, на якого поливало, мов з відра.



10-метровий напір води

Нагадаємо, в квітні в Києві по вулиці Солом'янській, 15а прорвало трубу і з-під землі став бити сильний "фонтан". Відповідні відео з'явилися в мережі.