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Київські "гейзери": два масштабних прориви на водогоні (фото та відео)

95 Читать новость на русском
У Києві утворився водяний гейзер
У Києві утворився водяний гейзер / hyser.com.ua

У Києві, у вівторок, 7 серпня, на вулиці Курнатовського в Дніпровському районі, біля будинків №6 і 6-а, стався масштабний прорив підземних комунікацій. З-під землі протягом 10 хвилин бив величезний фонтан холодної води, він досягав у висоту 5-6 метрів. Причину НС з'ясовують.

Про це повідомили "Сегодня". 

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Увечері ще один "фонтан" помітили на вулиці Стальського. Висота "гейзера" досягає кількох метрів.

На відео можна побачити, що прорив стався на паркувальному місці, де стояли автомобілі, а сам "фонтан" утворився точно між двома іномарками. Напір води досягав близько 10 метрів у висоту, а шматки асфальту порозлітались у всі боки і навіть присипали дах ближнього автомобіля. 


Прорив на паркувальному місці

Найбільше дісталося позашляховику, на якого поливало, мов з відра.


10-метровий напір води

Нагадаємо, в квітні в Києві по вулиці Солом'янській, 15а прорвало трубу і з-під землі став бити сильний "фонтан". Відповідні відео з'явилися в мережі.

Теги: Новини України Новини Києва
Джерело: 24 Канал
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