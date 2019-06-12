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      Київські "кіоскери" пробралися до списку "Слуги народу" і вже починають "качати" права

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      Роман Солодкий
      Роман Солодкий / Фото з відкритих джерел

      Роман Солодкий, партнер 52-го номера у списку "Слуги народу" Артема Культенка по бізнесу, пов’язаному з київськими МАФами, організовує пікет під стінами Адміністрації Президента.

      У заяві київських МАФовиків йдеться про те, що акція планується на 13 червня 2019 року біля Адміністрації президента України.

      Заявлена кількість – близько 500 учасників. Метою акції є "привернення уваги президента до проблем малого та середнього бізнесу у Києві, що створюються столичною владою та передача відповідного письмового звернення до Зеленського з проханням особистої зустрічі з ініціативною групою".

      Організатором пікету є ГО "Громадянський корпус", президентом якої є Роман Солодкий. Раніше "Громадянський корпус" заявив про підтримку Артема Культенка, який потрапив до списку партії "Слуга Народу" під 52-м номером.

      Культенко разом із Солодким і Сергієм Корнієвським є співзасновниками ще однієї громадської організації – "Спілки інвесторів транспортної інфраструктури міста Києва" (ГО "СІТІ М.КИЄВА"). Ця організація мала активну позицію щодо МАФів і паркувальних майданчиків.

      Сам Солодкий – дуже неоднозначна фігура. Його називають "королем незаконних МАФів". Свого часу він був дуже активним членом "Партії регіонів" та неодноразово з’являвся на світлинах з проросійською символікою – георгіївською стрічкою.


      Роман Солодкий

      До списку партії "Слуга народу" потрапила ще одна людина, пов’язана з ринком столичних МАФів та Артемом Культенком. Це 22-й номер у списку Андрій Холодов.

      Згідно з даними аналітичної системи YouControl, на Холодова зареєстровано ТОВ "Флорентіно" (ЄДРПОУ 39746328), що спеціалізується на "мобільному харчуванні". Як ФОП Холодов до 10 червня працював у сфері "консультування з питань комерційної діяльності й керування".


      Інформація про проведення акції

      На дружину Холодова Шаховську зареєстровано кілька підприємств із видами діяльності, пов'язаними з утриманням МАФів, а саме:

      ТОВ "Юкрейн Ріал Естейт", керівник підприємства – Максим Холодов, брат Андрія Холодова. На нього зареєстровано ще кілька підприємств із такими самими КВЕДами: "гуртова торгівля іншими непродовольчими товарами споживчого призначення", "надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна";

      ТОВ "Хед Менеджмент Компані" та ТОВ "Табак Індастріал ЛТД".

      Варто відзначити, що за даними YouControl, 10 червня, саме після партійного з'їзду "Слуги народу", ФОП Холодов був закритий.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини Києва Слуга народу
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