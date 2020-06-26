Київська обласна влада знову вирішила посилити карантинні обмеження. До такого кроку вдалися через надто високу динаміку поширення коронавірусу на території області.

Про рішення знову посилити карантинні обмеження повідомила Київська обласна державна адміністрація.

Варто знати Які області України наразі не готові послабити карантин: список

Що обмежать з 26 червня:

проведення масових заходів у приміщеннях, а максимальну кількість учасників обмежити 10 людьми;

роботу закладів громадського харчування скоротили до 22 години.

З 26 червня у Київській області посилять контроль:

дотримання обмежень під час пасажирських перевезень у міському, приміському, міжміському внутрішньообласному сполученні,

дотримання протиепідеміологічних обмежень на ринках,

щоденне проведення моніторингу протиепідемічних заходів.