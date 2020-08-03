У МЗС Узбекистану перевіряють, чи справді чоловік, який погрожував підірвати банк у київському бізнес-центрі "Леонардо", є громадянином їхньої країни.

Узбецькі дипломати розпочали перевірку інформації про громадянство терориста, який 3 серпня захопив відділення "Універсал банку" у київському бізнес-центрі "Леонардо". Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ Узбекистану, пише Інтерфакс-Україна.

Зверніть увагу Хто такий Сухроб Карімов: що відомо про терориста, який захопив банк у Києві.

МЗС Узбекистану по офіційних каналах уточнює, чи є людина, яка погрожує підірвати будівлю, громадянином Узбекистану,

– заявив співрозмовник агентства.

Що відомо про захоплення банку у Києві?

3 серпня невідомий захопив відділення "Універсал банку" у київському "Леонардо". Зловмисник погрожував підірвати вибухівку. Він попросив викликати поліцію, а людям дозволив вийти. Добровільно залишилася лише керівниця банку.

Згодом стало відомо, що терорист – це 32-річний громадянин Узбекистану Сухроб Карімов.

Початкові вимоги терориста:

зустріч з представниками ЗМІ;

40 тисяч гривень готівкою;

кава і цигарки.

Згодом Карімов почав вимагати затримання представників влади. Силовики провели спеціальну операцію для звільнення заручниці. Терориста затримали за декілька хвилин до 15 години.

Зверніть увагу Спецпризначенці затримали київського терориста: подія відбулася в прямому ефірі

Заступник Міністра внутрішніх справ Антон Геращенко розповів, що далі київського терориста чекає суд і тривале тюремне ув'язнення. На місці події зараз працюють вибухотехніки.