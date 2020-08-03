МЗС Узбекистану перевіряє громадянство київського терориста: що відомо
У МЗС Узбекистану перевіряють, чи справді чоловік, який погрожував підірвати банк у київському бізнес-центрі "Леонардо", є громадянином їхньої країни.
Узбецькі дипломати розпочали перевірку інформації про громадянство терориста, який 3 серпня захопив відділення "Універсал банку" у київському бізнес-центрі "Леонардо". Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ Узбекистану, пише Інтерфакс-Україна.
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МЗС Узбекистану по офіційних каналах уточнює, чи є людина, яка погрожує підірвати будівлю, громадянином Узбекистану,
– заявив співрозмовник агентства.
Що відомо про захоплення банку у Києві?
3 серпня невідомий захопив відділення "Універсал банку" у київському "Леонардо". Зловмисник погрожував підірвати вибухівку. Він попросив викликати поліцію, а людям дозволив вийти. Добровільно залишилася лише керівниця банку.
Згодом стало відомо, що терорист – це 32-річний громадянин Узбекистану Сухроб Карімов.
Початкові вимоги терориста:
- зустріч з представниками ЗМІ;
- 40 тисяч гривень готівкою;
- кава і цигарки.
Згодом Карімов почав вимагати затримання представників влади. Силовики провели спеціальну операцію для звільнення заручниці. Терориста затримали за декілька хвилин до 15 години.
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Заступник Міністра внутрішніх справ Антон Геращенко розповів, що далі київського терориста чекає суд і тривале тюремне ув'язнення. На місці події зараз працюють вибухотехніки.