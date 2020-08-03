У Службі безпеки України не виключають, що Сухроб Карімов, який захопив банк у Києві, міг мати спільників. Нині СБУ встановлює мотиви зловмисника і його можливих спільників.

Спецслужба вже розслідує кримінальне провадження щодо захоплення банку за статтею про терористичний акт, повідомила Служба безпеки України. Варто знати Захоплення банку з заручницею в Києві: усе, що відомо, фото й відео Наразі тривають невідкладні слідчі дії. Ми встановлюємо мотиви скоєння злочину й можливих спільників терориста, – повідомив представник СБУ Сергій Пунь. До слова, спеціальну операцію з затримання громадянина Узбекистану Сухроба Карімова. Вони непомітно увійшли в банк і змогли заскочити зловмисника зненацька й затримали його без шкоди для заручників і журналістів, що були з ним. Захоплення банку в Києві: коротко Зранку 3 серпня невідомий чоловік прийшов в "Універсал банк", що в бізнес-центрі "Леонардо" в Києві й погрожував підірвати вибухівку. Він попросив викликати поліцію, а людям дозволив вийти. Добровільно залишилася керівниця банку.

Згодом стало відомо про самого терориста. Це 32-річний громадянин Узбекистану Сухроб Карімов. У нього була оформлена посвідка на проживання в Україні.

Спершу єдиною вимогою зловмисника була зустріч зі ЗМІ. Далі він просив про 40 тисяч гривень. Ще однією вимогою були кава й сигарки.

Після зустрічі з журналістами почалися й політичні вимоги. Він вимагав затримати представників української влади, а, наприклад, російського президента Володимира Путіна й зовсім вбити.

Спецоперація в Києві тривала менше як три години. Після цього відбулося вдале затримання терориста. На щастя, ніхто не постраждав.