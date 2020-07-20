Своє 49-річчя у ніч проти 19 липня відзначив міський голова Києва Віталій Кличко. Відбувалося свято на пляжному курорті під Канівським водосховищем під супровід живої музики та з грандіозним салютом.

У ТСН розповіли, що відео з дня народження Віталія Кличка опублікувала у фейсбуці солістка гурту Don't Tell Mom cover band ("Не кажи мамі") Марішка Грін.

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Наразі такого допису на сторінці Грін немає. Та попри це відео вже з'явилося у ютубі від користувача з ніком "Юрий Пидгулько".

У записі співачка показала феєричний салют, який тривав приблизно хвилину під відомий хіт рок-гурту AC/DC Hells Bells. Також там звучать привітання Кличку та відповідні заклики ведучого.

Селфі з Кличком Марішки Грін із посиланням на її ж сторінку опублікувала "Страна". Фото цих у співачки також станом на 20 липня у фейсбуці немає.



Віталій Кличко та Марішка Грін на святкуванні 49-річчя мера Києва / Фото "Страна"



Концерт на святкуванні дня народження Кличка / Фото "Страна"

Захід відбувався, за інформацією видання, на березі Канівського водосховища на пляжному курорті клубного типу Senator Beach Club біля Переяслава-Хмельницького.

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