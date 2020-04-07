Де займатися спортом на картині: коментар Кличка

З 6 квітня в Україні почали діяти жорсткіші правила карантину. Серед них і заборона відвідувати спортивні майданчики та займатися там. Тож мер Києва Віталій Кличко рекомендує зайтися вдома.

Через таку заборону у Києві навіть виник скандал, коли правоохоронці затримали одного зі спортсменів, який переплив Дніпро, щоб потрапити на спортивний майданчик в Гідропарку.

Як це було Чоловік переплив Дніпро, протестуючи проти закриття Гідропарку: відео

Ситуацію із закриттям спортмайданчиків прокоментував і міський голова Києва Віталій Кличко у своєму щоденному зверненні.

"Мені теж не вистачає занять активним спортом, як професійному спортсмену. Я займаюся вдома. Але скажу, що якщо спортсмени думають, що вони захищені від вірусу – це не так. Ті, хто боїться втратити свою суперформу, повинні зрозуміти, що нехтуючи правилами, можуть втратити здоров'я, або навіть життя. І обмеження, що запровадив уряд, стосуються всіх. Виключення для бодібілдерів, "моржів" та інших суперактивних немає. Навіть професійні спортсмени припинили свої тренування. Олімпійські ігри в Токіо перенесли у зв'язку з ситуацією з коронавірусом у світі", – заявив Кличко.

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Чому краще залишатися вдома під час карантину / Інфографіка 24 каналу

Ситуація з коронавірусом у Києві та Україні: