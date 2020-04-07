12:59
7 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Де займатися спортом на картині: коментар Кличка

      - Читать новость на русском
      Віталій Кличко / КМДА

      З 6 квітня в Україні почали діяти жорсткіші правила карантину. Серед них і заборона відвідувати спортивні майданчики та займатися там. Тож мер Києва Віталій Кличко рекомендує зайтися вдома.

      Через таку заборону у Києві навіть виник скандал, коли правоохоронці затримали одного зі спортсменів, який переплив Дніпро, щоб потрапити на спортивний майданчик в Гідропарку.

      Як це було Чоловік переплив Дніпро, протестуючи проти закриття Гідропарку: відео

      Ситуацію із закриттям спортмайданчиків прокоментував і міський голова Києва Віталій Кличко у своєму щоденному зверненні.

      "Мені теж не вистачає занять активним спортом, як професійному спортсмену. Я займаюся вдома. Але скажу, що якщо спортсмени думають, що вони захищені від вірусу – це не так. Ті, хто боїться втратити свою суперформу, повинні зрозуміти, що нехтуючи правилами, можуть втратити здоров'я, або навіть життя. І обмеження, що запровадив уряд, стосуються всіх. Виключення для бодібілдерів, "моржів" та інших суперактивних немає. Навіть професійні спортсмени припинили свої тренування. Олімпійські ігри в Токіо перенесли у зв'язку з ситуацією з коронавірусом у світі", – заявив Кличко.

      Читайте також Як і де можна займатися спортом під час карантину


      Чому краще залишатися вдома під час карантину / Інфографіка 24 каналу

      Ситуація з коронавірусом у Києві та Україні:

      • Кількість інфікованих коронавірусом в Україні досягла позначки в 1462 особи. Лише за один день 6 квітня кількість нових випадків становила 143.
      • Від COVID-19 померло в Україні 45 осіб.
      • Найбільша кількість інфікованих у Києві – 279 осіб. Було підтверджено 5 летальних випадків від COVID-19.
      Автор: Ігор Саджениця
      Теги: Новини України Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні Спорт Здоров'я Карантин в Україні 2020 Новини Києва Віталій Кличко
      Коментарі

      Читайте також

      сьогодні , 07:10 Борис Джонсон та "стадний імунітет": як прем’єр повірив у COVID-19
      Статті 7623
      сьогодні , 09:09 Чорнобильська зона палає вже четвертий день: останні новини і відео
      Новини України 16237
      сьогодні , 06:20 Карантин матиме й позитивні наслідки для України, – соціолог
      Новини України 14721
      сьогодні , 10:06 Благовіщення 2020: що не можна робити в це релігійне свято
      Традиції 44631
      сьогодні , 08:02 Свято Благовіщення: найкращі картинки-привітання
      Традиції 11885
      сьогодні , 11:59 Чи продовжать карантин після 24 квітня: прогнози експертів
      Новини України 380359
      сьогодні , 11:01 Коронавірус в окупованому Криму: кількість хворих зросла до 27 людей
      Лікування 19477
      сьогодні , 06:41 В Україні діють тільки 19 пунктів пропуску на кордоні: перелік і карта
      Новини України 18983
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      сьогодні , 06:35 В Україні тяжкий перебіг COVID-19 очікується в 5% випадках, – лікар-інфекціоніст
      Інна Жолобович
      6 квітня , 21:00 Побороти прокрастинацію можна: пояснюємо як це зробити за 25 хвилин
      Наталія Кадя
      Залиште відгук