13:34
26 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ЛЕОНІД КОЖАРА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ЛЕОНІД КОЖАРА

      Кличко закликав уряд не врізати фінансування місцевих громад

      - Читать новость на русском
      Кличко закликав уряд не забирати у місцевих громад гроші / znaj.ua

      Кабінет Міністрів планує забрати у громад місцеві акцизи і додаткові субвенції на загальну суму у понад 13 мільярдів гривень. Мер Києва Кличко закликав уряд не робити цього.

      Місцеві громади зазнають збитків через поширення коронавірусу. Про це на брифінгу заявив міський голова Києва та голова Асоціації міст України Віталій Кличко.

      Зверніть увагу У Києві зросла кількість хворих на коронавірус – вже 40

      Я звертаюся до уряду з проханням не забирати гроші у місцевих громад,
      – сказав Кличко.

      За його словами, Кабмін планує забрати у громад місцеві акцизи та додаткові субвенції на загальну суму у понад 13 мільярдів гривень.

      Як очільник асоціації міст, він наголосив, що під час такої кризи уряд повинен підтримувати місцеве самоврядування.

      Що таке Асоціація міст України? Всеукраїнська асоціація органів місцевого самоврядування, що представляє позицію та захищає інтереси місцевого самоврядування. Від імені громад веде діалог з органами державної влади на всіх рівнях. Створена у 1992 році за ініціативи міських голів. За останніми даними, до неї входять 878 територіальних громад, серед яких — 486 об'єднаних територіальних громад (ОТГ). Регіональні відділення діють у всіх областях України.

      Що таке субвенція та акциз? Субвенція – форма грошової допомоги місцевим бюджетам із державного бюджету, яка призначена для конкретно визначеної цілі.

      Акциз – один із різновидів податків. Призначається на певні продукти масового попиту (предмети розкоші, тютюн, алкогольні напої, коштовні метали та інше), стягується з виробників чи продавців товарів.

      Коронавірус в Україні: вже заразилися 156 людей
      сьогодні
      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Кабінет Міністрів України Податки Новини Києва Віталій Кличко Місцеве самоврядування Фінанси Гроші
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Пропозиції партнерів

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 12:50 Примусова шпиталізація через коронавірус: як працює та кого можуть покарати
      Ірина Поліщук
      сьогодні , 12:50 Новини про коронавірус 26 березня: в Україні понад 160 випадків, у Франції військова операція
      Соломія Ніколайчук
      сьогодні , 10:30 Як не захворіти на коронавірус: найважливіші засоби профілактики
      сьогодні , 12:24 Як не розлучитись після карантину: практичні поради психолога
      Євгенія Мазур
      сьогодні , 12:00 Чому по всій Україні ввели надзвичайну ситуацію
      Галина Янченко
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук