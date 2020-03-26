Кличко закликав уряд не врізати фінансування місцевих громад

Кабінет Міністрів планує забрати у громад місцеві акцизи і додаткові субвенції на загальну суму у понад 13 мільярдів гривень. Мер Києва Кличко закликав уряд не робити цього.

Місцеві громади зазнають збитків через поширення коронавірусу. Про це на брифінгу заявив міський голова Києва та голова Асоціації міст України Віталій Кличко.

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Я звертаюся до уряду з проханням не забирати гроші у місцевих громад,

– сказав Кличко.

За його словами, Кабмін планує забрати у громад місцеві акцизи та додаткові субвенції на загальну суму у понад 13 мільярдів гривень.

Як очільник асоціації міст, він наголосив, що під час такої кризи уряд повинен підтримувати місцеве самоврядування.

Що таке Асоціація міст України? Всеукраїнська асоціація органів місцевого самоврядування, що представляє позицію та захищає інтереси місцевого самоврядування. Від імені громад веде діалог з органами державної влади на всіх рівнях. Створена у 1992 році за ініціативи міських голів. За останніми даними, до неї входять 878 територіальних громад, серед яких — 486 об'єднаних територіальних громад (ОТГ). Регіональні відділення діють у всіх областях України.

Що таке субвенція та акциз? Субвенція – форма грошової допомоги місцевим бюджетам із державного бюджету, яка призначена для конкретно визначеної цілі.



Акциз – один із різновидів податків. Призначається на певні продукти масового попиту (предмети розкоші, тютюн, алкогольні напої, коштовні метали та інше), стягується з виробників чи продавців товарів.