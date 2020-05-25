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У Києві після випробувань відновлюють подачу гарячої води: список районів

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Коли включать воду у Києві 2020 – дата подачі гарячої води
Відновлення постачання гарячої води / GettyImages

25 травня після гідравлічних випробувань тепломереж, Київтеплоенерго відновлює постачання гарячої води. Її, після двох тижнів відсутності, повернуть у будинки низки великих житлових районів Києва.

Гаряча вода повернеться загалом у 2,6 тисячі багатоповерхових будинків, а це 20% житлового фонду Києва. Про це повідомили у пресслужбі Київтеплоенерго. 

Раніше Кличко пояснив, чому відключають гарячу воду у Києві: Це не примха, а необхідність

Кому відновлять подачу гарячої води: райони

  • Троєщина,
  • Виноградар,
  • Воскресенка,
  • Лісовий масив
  • Мінський масив,
  • Оболонь
  • Відрадне.

Випробування теплових мереж необхідні для забезпечення надійності системи теплопостачання Києва в опалювальний сезон. Ми виявляємо слабкі місця трубопроводів, ремонтуємо та замінюємо проблемні ділянки, щоб мінімізувати вірогідність аварійних відключень тепла взимку,
– розповів директор підрозділу Київтеплоенерго "Київські теплові мережі" Василь Деревицький.

Випробування цього року розпочалися пізніше, ніж зазвичай, через карантин. Перший етап випробувань "Київтеплоенерго" почало одночасно з послабленням карантину – 12 травня.

Зовсім нещодавно – 19 травня – почалася друга хвиля випробування тепломереж. Які райони Києва вона зачепила, читайте за посиланням.

Акцентуємо увагу. Щороку гідравлічні випробування у Києві затягуються на декілька місяців. Наприклад, так було торік: випробування затягнулися аж на 4 місяці – з квітня до серпня. Багато мешканців столиці на усе літо залишилися без гарячої води. До того ж, аварій уникнути не вдалося: гейзери раз по разу заливали вулиці Києва кип’ятком.

Автор: Вероніка Климська
Теги: Новини України Новини Києва Комунальні послуги
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