У Києві після випробувань відновлюють подачу гарячої води: список районів

25 травня після гідравлічних випробувань тепломереж, Київтеплоенерго відновлює постачання гарячої води. Її, після двох тижнів відсутності, повернуть у будинки низки великих житлових районів Києва.

Гаряча вода повернеться загалом у 2,6 тисячі багатоповерхових будинків, а це 20% житлового фонду Києва. Про це повідомили у пресслужбі Київтеплоенерго.

Раніше Кличко пояснив, чому відключають гарячу воду у Києві: Це не примха, а необхідність

Кому відновлять подачу гарячої води: райони

Троєщина,

Виноградар,

Воскресенка,

Лісовий масив

Мінський масив,

Оболонь

Відрадне.

Випробування теплових мереж необхідні для забезпечення надійності системи теплопостачання Києва в опалювальний сезон. Ми виявляємо слабкі місця трубопроводів, ремонтуємо та замінюємо проблемні ділянки, щоб мінімізувати вірогідність аварійних відключень тепла взимку,

– розповів директор підрозділу Київтеплоенерго "Київські теплові мережі" Василь Деревицький.

Випробування цього року розпочалися пізніше, ніж зазвичай, через карантин. Перший етап випробувань "Київтеплоенерго" почало одночасно з послабленням карантину – 12 травня.

Зовсім нещодавно – 19 травня – почалася друга хвиля випробування тепломереж. Які райони Києва вона зачепила, читайте за посиланням.

Акцентуємо увагу. Щороку гідравлічні випробування у Києві затягуються на декілька місяців. Наприклад, так було торік: випробування затягнулися аж на 4 місяці – з квітня до серпня. Багато мешканців столиці на усе літо залишилися без гарячої води. До того ж, аварій уникнути не вдалося: гейзери раз по разу заливали вулиці Києва кип’ятком.